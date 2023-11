Stand: 04.11.2023 08:36 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus in Osnabrück - 76-Jähriger verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück ist ein 76 Jahre alter Mann verletzt worden. Das Feuer war laut Polizei am Freitagabend in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Ursache war vermutlich eine Zigarette, teilte ein Polizeisprecher mit. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Bewohner in der Wohnung im Stadtteil Schinkel entdeckt und in Sicherheit gebracht. Der 76-Jährige wurde aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde durch den Brand schwer beschädigt und gilt zunächst als nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 60.000 Euro.

