Stand: 30.07.2020 08:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Feuer in Mehrfamilienhaus: Mann schwer verletzt

Bei einem Brand ist am späten Mittwochabend ein Mann schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einem Haus im Osnabrücker Stadtteil Eversburg ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete den 48-jährigen Mieter per Drehleiter aus dem ersten Stock. Er kam ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.

Osnabrück: Mann bei Feuer schwer verletzt 30.07.2020 09:00 Uhr Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück-Eversburg ist ein 48-Jähriger schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den Mann mit einer Drehleiter retten.







3 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.07.2020 | 07:30 Uhr