Stand: 28.09.2021 15:20 Uhr Feuer auf Hof bei Melle: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Brand auf einem landwirtschaftlichen Hof in Melle (Landkreis Osnabrück) vor einer Woche hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der 47-Jährige sei dringend tatverdächtig, das Feuer in einem Strohlager gelegt zu haben. Spürhunde und eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes hätten entsprechende Hinweis geliefert. Der Mann, der früher wegen ähnlicher Taten vom Landgericht Osnabrück zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden war, befindet sich in U-Haft. Bei dem Brand vor einer Woche wurde ein Pferdestall beschädigt. Experten schätzen den Schaden auf rund 20.000 Euro. Laut Polizei war es auf dem Hof der fünfte Brand innerhalb von rund anderthalb Jahren.

