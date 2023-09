Stand: 30.09.2023 09:45 Uhr Feuer in Bramsche: Scheune mit Photovoltaikanlage eingestürzt

Bei einem Brand auf einem Hof in Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zu Samstag eine Scheune mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eingestürzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, bemerkten Verkehrsteilnehmende das Feuer um kurz vor 1 Uhr und setzten einen Notruf ab. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus, sie konnten verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergriff. Die Scheune brannte jedoch vollständig nieder und fiel in sich zusammen. Das Gebäude diente als Unterstand für Maschinen und Werkzeuge sowie als Ablageort für Heu und Stroh. Durch den Brand entstand den Angaben zufolge ein Schaden im höheren sechsstelligen Bereich. Die Feuerwehr war laut einem Sprecher noch am frühen Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand.

