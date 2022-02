Feuer in Biogasanlage: Betreiber nach Sprung schwer verletzt Stand: 20.02.2022 09:32 Uhr Im emsländischen Surwold hat sich der 26-jährige Betreiber einer Biogasanlage durch einen Sturz schwer verletzt. Die Anlage hatte Feuer gefangen.

Der Polizei zufolge war der Mann auf eine vier Meter hohe Plattform nahe der Anlage geklettert, weil sich die Plane der Biogasanlage offenbar durch Gasverlust abgesenkt hatte. Aus noch ungeklärter Ursache sei im Gasbehälter eine Stichflamme entstanden, hieß es. Um sich in Sicherheit zu bringen, sei der Mann dann von der Plattform gesprungen. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

100.000 Euro Schaden durch Brand

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Wegen eines Sturmschadens hatte der Betreiber die Anlage den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonnabend bereits außer Betrieb gesetzt.

