Stand: 17.10.2023 21:29 Uhr Feuer in Altenpflegeheim

In einer Einrichtung der Altenpflege im emsländischen Lingen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge entstand der Brand im Keller. Teile des Gebäudes wurden nach Angaben der Polizei in Lingen evakuiert. Der Einsatz dauerte am Abend an. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min