Stand: 08.10.2021 07:24 Uhr Feuer in Altenheim in Bad Laer: Mehrere Menschen in Klinik

Ein Feuer in einem Altenheim im Landkreis Osnabrück hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Vier Pflegekräfte und ein Bewohner mussten ins Krankenhaus, nachdem sie Rauchgase eingeatmet hatten. Außer der Feuerwehr waren vorsorglich neun Rettungswagen und ein Hubschrauber im Einsatz. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen in einem Zimmer im zweiten Stock des Altenheims in Remsede, einem Stadtteil von Bad Laer, ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.10.2021 | 06:30 Uhr