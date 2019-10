Stand: 14.10.2019 22:27 Uhr

Feuer am Flughafen Münster/Osnabrück

Am Flughafen Münster/Osnabrück ist am Montagabend in einem Parkhaus Feuer ausgebrochen. Rund 60 Autos gerieten offenbar in Brand - das Feuer griff von einem Fahrzeug zum nächsten über. Nach Angaben der Feuerwehr gab es bis Montagabend keine Verletzten. Rund 260 Feuerwehrleute waren am Abend vor Ort. Die Löscharbeiten sollten voraussichtlich die ganze Nacht dauern.

Brennende Autos explodieren - Hoher Schaden befürchtet

Das Feuer brach am Montag gegen 19.30 Uhr aus. Betroffen ist das Parkhaus A, wie WDR.de berichtet. Weil mindestens zwei Ebenen des Parkhauses betroffen sind, wird ein hoher Schaden befürchtet. Autos explodierten in den Flammen, berichteten Feuerwehrleute laut WDR.de am Abend. Nach Ende der Löscharbeiten müssten alle Fahrzeuge geborgen werden. Auch unbeschädigte Autos könnten das Parkhaus zunächst nicht verlassen, sagte ein Flughafensprecher. Reisende könnten aber davon ausgehen, dass es eine Erstattungsregelung geben werde.

Flugbetrieb nicht beeinträchtigt

Noch ist unklar, warum der Brand ausbrach. Das betroffene Parkhaus ist nach Angaben der Feuerwehr etwa 100 Meter vom Terminal entfernt. Dem Flughafensprecher zufolge ist der Flugbetrieb durch das Feuer nicht beeinträchtigt.

