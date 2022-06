Festnahmen bei Großeinsatz: Schlag gegen Geldautomaten-Sprenger Stand: 29.06.2022 08:00 Uhr Monatelang wurde verdeckt ermittelt, gestern gelang deutsch-niederländischen Ermittlungskräften ein empfindlicher Schlag gegen das organisierte Verbrechen. Es ging um zwölf Geldautomaten-Sprengungen.

Rund 100 Polizeibeamte durchsuchten Geschäfts- und Wohnhäuser sowie Fahrzeugverleihfirmen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Dreizehn mutmaßliche Täter sind gestern und in den Tagen zuvor festgenommen worden. Unten ihnen sind auch zwei der drei Männer, die nach einer Automatensprengung in Melle im Landkreis Osnabrück von der Polizei zwar gestoppt werden konnten, jedoch zu Fuß flüchteten.

VIDEO: Melle: Geldautomatensprenger auf der Flucht (28.02.2022) (1 Min)

Taten werden immer gefährlicher

Wie bei den anderen Taten wurde auch in Melle Festsprengstoff verwendet - ein Trend, den das Bundeskriminalamt für das gesamte Bundesgebiet bestätigt. Ebenso, dass die Taten immer gefährlicher werden, für Passanten, Anwohner und Einsatzkräfte. Teilweise flüchten die Täter in PS-starken Autos mit Geschwindigkeiten von über 250 Kilometern in der Stunde Richtung Autobahn - wie auch in Melle.

Polizei stellt auch Kennzeichen und Täterkleidung sicher

Bei den Durchsuchungen der Immobilien fanden die Beamten über 80 Mobiltelefone, mehrere Computer und Tablets sowie zahlreiche elektronische Datenträger. Außerdem gestohlene Kennzeichen, Kennzeichen-Duplikate und mutmaßliche Täterkleidung.

Mutmaßliche Täter stammen aus den Niederlanden

Während der monatelangen Ermittlungen haben die Beamten einen besonderen Fokus auf Mietwagenfirmen gelegt, die die Tatfahrzeuge an die Sprenger vermieteten. Hierbei handelt es sich oft um kleine Unternehmen, die sich auf hochmotorisierte Fahrzeuge spezialisiert haben. Die dreizehn festgenommenen Männer stammen aus den Niederlanden und sollen die zwölf Geldautomatensprengungen in Deutschland verübt haben. Der Sach- und Beuteschaden: mehr als vier Millionen Euro.

