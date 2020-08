Stand: 28.08.2020 08:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ferienpark am Dümmer: Beschwerden wegen Baulärm

Anlieger haben sich über andauernden Baulärm und Schmutz beim Bau des Marissa-Ferienparks am Dümmer beschwert. Diese Vorwürfe hat der Verkaufsleiter des Ferienparks, Christian Puls, jetzt zurückgewiesen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die beteiligten Unternehmen hielten sich an die Regeln, betonte Puls. Bei berechtigten Beschwerden würden die Verantwortlichen "an sieben Tagen pro Wochen 24 Stunden reagieren", so Puls. Im Marissa-Ferienpark bei Lembruch (Landkreis Diepholz) sind innerhalb von etwa zwei Jahren bislang rund 250 Wohnungen entstanden, weitere sollen folgen.

