Feinkosthersteller Homann streicht 400 Jobs in Dissen

Bei Homann in Dissen (Landkreis Osnabrück) fallen 400 Arbeitsplätze weg. Die Sparte Feinkostsalate wird zum Jahresende eingestellt und von einem niederländischen Anbieter übernommen. Landrätin Anna Kebschull (Grüne) spricht von einem der schlimmsten Tage in der Dissener Geschichte. Sie fordert von der Müller Gruppe, so sozialverträglich wie möglich zu handeln. Der Homann-Standort in Bad Essen ist nicht betroffen. Dort werden weiter Dressings produziert.

