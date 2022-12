Stand: 27.12.2022 11:05 Uhr Fast eine Viertelmillion Euro in Plastiktüte: Geldwäsche?

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze rund 230.000 Euro sichergestellt. Das teilten die Beamten am Dienstag mit. Zwei Brüder, ein 31-Jähriger und ein 23-Jähriger, stehen demnach unter Geldwäsche-Verdacht. Die beiden Brüder waren mit einem Auto über die A30 aus den Niederlanden eingereist und wurden bereits am vergangenen Donnerstag auf einem Autobahn-Parkplatz kontrolliert. Dort fanden die Beamten den Angaben zufolge in einer Plastiktüte unter dem Fahrersitz mehrere Geldbündel im Gesamtwert von rund 230.000 Euro. Jetzt sollen die Herkunft und der Verwendungszweck des Geldes geklärt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.12.2022 | 13:30 Uhr