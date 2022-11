Stand: 13.11.2022 10:12 Uhr Familien aus 23 Ländern bauen weihnachtliche Krippen

In Haren im Landkreis Emsland ist eine internationale Krippen-Ausstellung eröffnet worden. Mehr als 72 Weihnachtskrippen stimmen in der Trinitatiskapelle im Ortsteil Rütenbrock auf die Adventszeit ein. Gebaut haben sie Familien aus 23 Ländern. "Wir sind durch viele Geflüchtete eine multikulturelle Gemeinde", sagte eine Sprecherin des Fördervereins Trinitatiskapelle am Sonnabend. "Wir möchten mal wieder etwas Positives stattfinden lassen." Die Krippen sind bis zum 11. Dezember zu sehen.

