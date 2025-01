Stand: 10.01.2025 10:15 Uhr Falscher Anlageberater? Prozess um Betrug mit Krypto beginnt

Am Amtsgericht Osnabrück beginnt am Montag der Prozess gegen einen 27-Jährigen, der sich wegen gewerbsmäßigen Betrugs im Zusammenhang mit Kryptowährungen verantworten muss. Der Angeklagte soll zwischen August 2022 und Februar 2023 als selbstständiger Coach aufgetreten sein. Dabei habe er mehreren Geschädigten garantiert, ihnen durch kostenpflichtigen Unterricht beizubringen, sicher Gewinne auf den Finanzmärkten zu erzielen. Die Gewinne - so das Versprechen - sollten mindestens so hoch sein, wie die Gebühren, die die Teilnehmenden für den Unterricht zahlen mussten. Außerdem spielte er den Opfern vor, er richte für sie risikofreie Geldanlagen ein und hätte Kontakt zu einer Person, die investiertes Kapital um ein Vielfaches vermehren könne. Dadurch soll der Angeklagte die Geschädigten um insgesamt rund 177.000 Euro betrogen haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min