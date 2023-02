Stand: 27.02.2023 11:49 Uhr Falsche Polizisten erbeuten Geld von Senioren

Betrüger, die sich in Osnabrück als Polizeibeamte ausgegeben haben, haben am Wochenende zweimal Geld von Senioren erbeutet. Die Opfer waren eine 91-jährige Frau und ein 84-jähriger Mann. Die Polizei warnt deshalb erneut vor Anrufen durch falsche Polizisten. Die Geschichten, die sie erzählen, ähnelten sich meist: Es habe einen Einbruch in der Nachbarschaft gegeben und die Adresse des Angerufenen sei auch ein Zielobjekt. Um die Wertsachen vor einem Diebstahl zu schützen, müssten die Bewohner diese sofort der Polizei übergeben. So etwas würde die Polizei oder andere offizielle Stellen niemals am Telefon fordern, teilt die Osnabrücker Polizei mit. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte deshalb sofort misstrauisch sein und das Gespräch beenden.

VIDEO: Tatort Telefon - Wie falsche Polizisten Millionen erbeuten (18.01.2023) (29 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.02.2023 | 07:30 Uhr