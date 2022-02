Stand: 02.02.2022 08:22 Uhr Fahrradwerkstadt in Lingen durch Flammen stark beschädigt

In einem Fahrradgeschäft in Lingen (Landkreis Emsland) ist ein Brand ausgebrochen. Die 200 Quadratmeter große Werkstatt wurde in der Nacht zum Mittwoch stark in Mitleidenschaft gezogen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Viele Fahrräder verbrannten. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, der genaue Schaden war noch unklar. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren demnach vor Ort, um den Brand zu löschen. Warum die Flammen ausbrachen, war ebenfalls noch unklar. Die Feuerwehr war noch in den frühen Morgenstunden mit Löscharbeiten beschäftigt.

VIDEO: Lingen: Brand zerstört Fahrradwerkstatt (1 Min)

