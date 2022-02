Stand: 08.02.2022 12:26 Uhr Fahrgast verletzt sich bei Vollbremsung von Bus in Osnabrück

Am Montag gegen 15 Uhr ist ein Passagier eines Linienbusses in Osnabrück aufgrund einer Vollbremsung gestürzt und schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Grund für die Vollbremsung des Busses war, dass ein ziviler Streifenwagen der Polizei eine Kreuzung passierte. Die Beamten waren auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls, die noch nicht mit den Beamten gesprochen haben, sich unter der Telefonnummer (0541) 327 35 15 zu melden.

