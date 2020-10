Fahrer nach Skandal am Schlachthof Bad Iburg vor Gericht Stand: 11.10.2020 02:00 Uhr Nach der Quälerei von Rindern in einem Schlachthof in Bad Iburg müssen sich zwei Fahrer am Montag vor dem Amtsgericht verantworten. Ihnen werden Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen.

von Birgit Schütte

Die Bilder von Tieren, die an Seilwinden in den Schlachthof gezerrt wurden, schockierten im Herbst 2018 die Öffentlichkeit. Die Initiative "SOKO Tierschutz" hatte rund vier Wochen lang heimlich am Bad Iburger Schlachthof gedreht. Weit über 100 Tiere sollen in diesem Zeitraum lebendig in den Schlachthof geschleift worden sein. Die Aufnahmen schickten die Tierschützer an das niedersächsische Landwirtschaftsministerium und an den Landkreis Osnabrück. Daraufhin wurde der Schlachthof vom Landkreis geschlossen.

Veterinäre wurden entlassen

Außerdem leitete die für Landwirtschaftsstrafsachen zuständige Oldenburger Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen zahlreiche Beteiligte ein. Darunter sind beispielsweise der ehemalige Betreiber des Schlachthofs sowie die Veterinäre, die nichts gegen die Misshandlungen unternahmen. Die freiberuflichen Tierärzte wurden mittlerweile entlassen. Aber es wurde auch gegen die Landwirte ermittelt, die die Tiere hätten notschlachten müssen, gegen Transportfirmen und gegen die Fahrer. "Es ist ein ganzes Netzwerk, das systematisch Straftaten begeht", sagte Friedrich Mülln von der Initiative "SOKO Tierschutz".

Fahrern wird Verstoß gegen Tierschutzgesetz vorgeworfen

Mit den beiden Fahrern stehen nun zwei eher kleine Fische aus diesem Netzwerk vor dem Bad Iburger Amtsgericht. Sie sollen unabhängig voneinander im September 2018 Rinder zu dem Schlachthof gefahren haben, obwohl die Tiere nicht transportfähig waren. Deshalb wird ihnen ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen, das untersagt, einem Wirbeltier unnötiges Leiden zuzufügen. Bereits im August waren zwei weitere Fahrer, die ebenfalls Tiere zum Schlachthof gefahren hatten, zu Geldstrafen verurteilt worden.

Bis zu 100 Verfahren möglich

Aktuell laufen am Amtsgericht Bad Iburg rund 20 Verfahren rund um den Skandal am dortigen Schlachthof - vor allem gegen Fahrer und Landwirte. Wann die Verantwortlichen wie der Betreiber oder auch die Veterinäre vor Gericht stehen, ist nach Angaben von Gerichtsdirektorin Sabine Kichhoff noch unklar. Laut der Oldenburger Staatsanwaltschaft gebe es insgesamt rund 100 Ermittlungsverfahren. Wenn daraus auch 100 Hauptverfahren werden sollten, wäre das kleine Iburger Amtsgericht völlig überfordert. Aber noch ist es nicht soweit, denn die Anklagebehörde in Oldenburg hat nach eigenen Angaben auch zwei Jahre nach den Vorfällen ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

