Stand: 27.01.2025 08:30 Uhr Fahrendes Auto gerät in Brand und hinterlässt kilometerlange Ölspur

Am Donnerstagvormittag ist ein Auto in Nortrup (Landkreis Osnabrück) während der Fahrt in Brand geraten. Der 38-jährige Fahrer konnte sich den Angaben der Polizei zufolge aus dem Wagen retten und blieb unverletzt. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus, der das Auto entzündete. Es brannte vollständig aus. Das brennende Fahrzeug hatte eine kilometerlange Ölspur hinter sich hergezogen - die Fahrbahn musste gereinigt werden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem ausgebrannten Fahrzeug um ein Auto mit Verbrennungsmotor, nicht um ein E-Auto.

VIDEO: Nortrup: Auto geht in Flammen auf (1 Min)

