Stand: 18.01.2021 11:22 Uhr Fahnder fassen gesuchten Erpresser bei Grenzübertritt

In der Grafschaft Bentheim hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Erpresser festgenommen. Der Mann saß in einem Zug aus den Niederlanden, als er den Beamten bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bad Bentheim auffiel. Beim Überprüfen der Personalien stellten sie fest, dass der 31-Jährige wegen schwerer räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Nötigung zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden war. Neun Monate davon hatte er noch nicht abgesessen. Die Ermittler nahmen den Mann fest und brachten ihn in ein Gefängnis.

Weitere Informationen Polizeiteam ermittelt in drei Ländern: Bilanz Seit zehn Jahren arbeiten Polizisten aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden grenzübergreifend zusammen. Die Einheit sei Vorbild für andere Regionen, so die Polizei. mehr 4 Min Zehn Jahre grenzüberschreitende Polizeiarbeit Seit mittlerweile zehn Jahren gehen Polizisten aus Deutschland und den Niederlanden in Zweierteams gemeinsam auf Verbrecherjagd im Grenzgebiet - und das mit großem Erfolg. 4 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.01.2021 | 13:30 Uhr