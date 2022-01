Stand: 30.01.2022 12:30 Uhr Fachwerkhaus brennt komplett nieder - 45.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zu Sonnabend ein Schaden in Höhe von etwa 45.000 Euro entstanden. Der Brand war in einem unbewohnten Fachwerkhaus ausgebrochen, Personen wurden nicht verletzt. Das Gebäude wurde allerdings komplett zerstört. Eine Anwohnerin war nach Angaben der Polizei durch das Bellen ihres Hundes auf den Brand aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr verständigt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, um die Ursache für den Ausbruch des Feuers zu ermitteln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.01.2022 | 06:30 Uhr