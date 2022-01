Stand: 05.01.2022 10:01 Uhr Fachkräftemangel in Osnabrück: Weiterbildungen sollen helfen

Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften ist auf einem Rekordhoch, meldet die Arbeitsagentur Osnabrück. Demnach gibt es im Raum Osnabrück knapp 8.000 offene Stellen. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, will die Agentur nun verstärkt Weiterbildungen anbieten. Nicht nur für Arbeitslose, sondern auch für Beschäftigte, so der Sprecher der Agentur Osnabrück, Volkmar Lenzen. So müssten beispielsweise Frauen, die unfreiwillig in Teilzeit arbeiten, Vollzeit arbeiten können. Und wer eine Affinität zu IT habe, müsse die Gelegenheit bekommen, sich weiterzubilden und sich zu qualifizieren. "Das Thema Qualifizierung und Weiterbildung wir das Thema sein, das uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird, wenn wir den Fachkräftebedarf decken wollen", sagte Lenzen.

Weitere Informationen Arbeitsmarkt im Norden: Wintersaison sorgt für mehr Arbeitslose Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im Dezember auf dem norddeutschen Arbeitsmarkt erhöht. Nur Hamburg verzeichnet einen Rückgang. (04.01.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.01.2022 | 07:30 Uhr