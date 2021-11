Stand: 11.11.2021 07:48 Uhr "FFF" übergibt Klima-Katalog an den Osnabrücker Stadtrat

Die Osnabrücker Ortsgruppe von "Fridays for Future" hat den neuen Stadtrat aufgefordert, mehr zum Schutz des Klimas in der Region zu tun. Dazu hat die Gruppe einen Katalog erstellt. Unter anderem fordert die Gruppe mehr Personal in der Stadtverwaltung, um das Ziel einer klimaneutralen Stadt zu erreichen. Des Weiteren hält die Gruppe daran fest, dass der Flughafen Münster Osnabrück geschlossen werden soll.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.11.2021 | 06:30 Uhr