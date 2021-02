Stand: 25.02.2021 12:52 Uhr Exporte regionaler Unternehmen extrem geschrumpft

Die Exporte Unternehmen der Region haben die Corona Krise besonders stark zu spüren bekommen: Die Auslandsgeschäfte sind im vergangenen Jahr um eine Milliarde Euro geschrumpft. Das teilt die IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim mit. Insgesamt haben die Unternehmen Waren im Wert von 7,9 Milliarden Euro ins Ausland verkauft. Gleichzeitig schaut die Wirtschaft aber wieder optimistischer in die Zukunft, so die IHK. Die Firmen setzen insbesondere auf Exporte in Richtung China.

