Exporte: Regionale Unternehmen sind pessimistisch für 2023

Trotz Rekordumsätzen in 2022 Jahr blicken die exportabhängigen Unternehmen in der Region pessimistisch in die Zukunft. Eigentlich war 2022 ein Rekordjahr für die Unternehmen. Waren und Güter im Wert von zwölf Milliarden Euro gingen aus der Region in die Welt, so die Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (IHK). Das ist so viel wie noch nie zuvor. In erster Linie lag das jedoch an den gestiegenen Preisen und nicht an gestiegenen Absatzmengen, so die IHK. Für dieses Jahr sehen die Prognosen eher düster aus. 40 Prozent der regionalen Unternehmen rechnen in diesem Jahr mit sinkenden Exportumsätzen. Der Grund sei die angespannte Weltlage: Exporte nach Russland, China und auch den arabischen und asiatischen Raum gingen zurück.

12.07.2023