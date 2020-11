Explosion in Osnabrück: Mann lebensgefährlich verletzt Stand: 09.11.2020 18:01 Uhr In einem Wohnhaus in Osnabrück hat sich am Montagmorgen eine Explosion ereignet. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Mehrere umliegende Häuser mussten evakuiert werden.

Laut der Polizei war es gegen 9.10 Uhr im Keller des Gebäudes zu einer Explosion gekommen. "Es deutet alles darauf hin, dass bei Arbeiten in dem Haus eine Gasleitung beschädigt worden ist", sagte ein Sprecher NDR 1 Niedersachsen. Das betroffene Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs steht den Angaben zufolge derzeit leer und wird renoviert. Der lebensgefährlich verletzte 64-Jährige wurde in eine Dortmunder Spezialklinik geflogen. Der Mann hatte das Gebäude noch selbstständig verlassen können. Entgegen erster Angaben gab es keine weiteren Verletzten.

Anwohner mit Linienbussen evakuiert

Die Feuerwehr und die Stadtwerke Osnabrück waren vor Ort, um eine Gasleitung zu schließen. Für die von der Evakuierung betroffenen Anwohner stand auf dem Bahnhofsvorplatz ein Linienbus der Stadtwerke Osnabrück bereit. Der Bahnverkehr war von dem Einsatz nicht betroffen, allerdings wurden Straßen in der Nähe abgesperrt.

