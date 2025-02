Stand: 03.02.2025 07:23 Uhr Explodierter Akku sorgt für Feuerwehreinsatz in Lingen

In einem Einfamilienhaus in Lingen (Landkreis Emsland) hat ein explodierter Akku für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Laut Polizei war in der Küche eine Powerbank mit einem lauten Knall in Flammen aufgegangen und hatte für dichten Rauch in dem Gebäude gesorgt. Die fünfköpfige Familie habe sich rechtzeitig ins Freie gerettet und sei unverletzt geblieben, so diePolizei. Ein größerer Schaden entstand nicht. Wie es zu der Explosion am Samstag kam, ist noch unklar. Zunächst hatte die Neue Osnabrücker Zeitung über den Fall berichtet.

