Ex-Freundin mit 31 Messerstichen getötet? 54-Jähriger vor Gericht

Ein 54-Jähriger steht ab Montag in Osnabrück vor Gericht, weil er seine von ihm getrennt lebende Frau vor einem halben Jahr erstochen haben soll. Der Beschuldigte soll mehrfach auf das Opfer in ihrer Wohnung im Stadtteil Kalkhügel eingestochen haben. In der Anklage ist die Rede von mehr als 30 Messerstichen. Die Frau wurde zwar noch in ein Krankenhaus gebracht, doch die Verletzungen waren zu schwer - sie konnte nicht mehr gerettet werden. Vor der Tat hatte sich die Frau von dem heute 54-Jährigen getrennt. Die Staatsanwaltschaft geht von Totschlag aus. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu 15 Jahre Haft. Das Urteil könnte Ende Mai gesprochen werden.

