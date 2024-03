Stand: 07.03.2024 08:41 Uhr Europawahl im Juni: Kommunen suchen Tausende Wahlhelfer

Die Kommunen brauchen für die Europawahl im Juni wieder Tausende Helferinnen und Helfer. In Melle und Meppen werden zum Beispiel jeweils 300 Wahlhelfer gesucht - in der Stadt Osnabrück sogar 1.300 bis 1.500. Ihr Aufwand am Wahltag wird mit 35 bis 70 Euro entschädigt. Es werde immer schwieriger, ausreichend Personal für dieses Ehrenamt zu gewinnen, heißt es aus Nordhorn und Osnabrück. Erfreulich sei deshalb, dass sich bereits auffällig viele Schülerinnen und Schüler als Wahlhelfer für die Europawahl gemeldet haben, so Nordhorns Stadtsprecher. Interessierte können sich bei ihrer Kommune melden.

Weitere Informationen 1 Min Europawahl: Wer ist wahlberechtigt? Auch auf EU-Ebene darf am 9. Juni das erste Mal ab 16 gewählt werden. Auf kommunaler Ebene gilt das schon länger. (01.03.2024) 1 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.03.2024 | 06:30 Uhr