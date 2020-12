Stand: 21.12.2020 17:15 Uhr Erstmals Ausgangssperre in niedersächsischem Landkreis

Erstmals in Niedersachsen hat ein Landkreis wegen der Corona-Pandemie eine nächtliche Ausgangssperre erlassen. In der Grafschaft Bentheim dürfen die rund 140.000 Einwohneinnen und Einwohner von Mittwochabend an zwischen 21 und 5 Uhr ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr verlassen, wie der Landkreis am Montag mitteilte. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Hannover ist es landesweit der erste Fall, in dem eine Kommune in Niedersachsen zu so einem Schritt greift, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Die neue Regel in der Grafschaft Bentheim gilt vorerst bis zum 12. Januar.

