Erstes deutsches Islamkolleg in Osnabrück feierlich eröffnet Stand: 15.06.2021 13:45 Uhr Die Imame der 2.500 deutschen Moscheegemeinden kommen meist aus dem Ausland. Das Islamkolleg Deutschland (IKD) in Osnabrück will dies ändern. Am Dienstag wurde es offiziell eröffnet.

Neben seiner großen Bedeutung für das Land sei das Ausbildungsangebot "auch ein Signal an die Muslime der Anerkennung und Gleichberechtigung", sagte der Kuratoriumsvorsitzende und Altbundespräsident Christian Wulff vorab. "Ich sehe, dass sich nicht nur die junge Generation in vielen Gemeinden wünscht, dass sie in Deutschland und in deutscher Sprache ausgebildete Imame und Gemeindemitarbeiterinnen hat." Er wisse, dass sich "immer mehr türkischstämmige Deutsche gegen eine übergriffige Art der Einmischung verwahren und ihren eigenen Weg gehen wollen", so der CDU-Politiker mit Blick auf Spannungen mit der deutsch-türkischen Religionsorganisation Ditib.

Grünen-Politikerin Polat sieht Modellcharakter

"Das Islamkolleg ist ein Meilenstein", sagte auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat. Erstmals gebe es in Deutschland eine Imam-Ausbildung in Kooperation mit islamisch-theologischen Instituten, die vom Staat mitfinanziert werde. "Hier geschieht etwas, das vielleicht Modellcharakter für die Imam-Ausbildung in ganz Europa hat", sagte die migrationspolitische Sprecherin der Grünen. Die neue Einrichtung werde zu Beginn allerdings Kritik aushalten müssen - sowohl von rechtskonservativer als auch von konservativ islamischer Seite.

IKD ist in Deutschland einzigartig

Das verbandsübergreifende und deutschsprachige IKD ist bundesweit das erste seiner Art. Wie auch katholische Priester, evangelische Pastorinnen und jüdische Rabbiner sollen die Kollegiaten dort nach dem Theologiestudium auf ihren Gemeindedienst vorbereitet werden. Ziel des IKD ist es, jährlich mindestens 30 Absolventen zu verabschieden. Das Kolleg bietet außerdem eine eineinhalbjährige Seelsorge-Ausbildung mit unterschiedlichen Schwerpunkten etwa für Krankenhäuser, Gefängnisse oder Hospize an.

Gemeinden entscheiden über Einsatz als Imaminnen

Das Kolleg bildet Männer und Frauen aus. Unter den 30 Kollegiaten sind laut Direktor Bülent Uçar etwa 20 Prozent Frauen. Grundsätzlich stehe die Ausbildung für "religiöses Betreuungspersonal", wie Uçar es nennt, Männern und Frauen offen. An der Diskussion, ob es auch Imaminnen geben sollte, wolle sich das Kolleg nicht beteiligen, sagte der Theologe. "Das müssen die Moscheegemeinden jeweils für sich entscheiden."

Verbände, Gemeinden und Theologen erstellen Lehrpläne

Die Lehrpläne werden Uçar zufolge in einer Kommission festgelegt. Darin seien auch die fünf Verbände vertreten, die neben Moscheegemeinden und Theologen das Kolleg tragen - unter anderem der Zentralrat der Muslime und die Muslime in Niedersachsen. Die Auswahl der Kollegiaten sei unabhängig von der Verbandszugehörigkeit. Der Bund und das Land Niedersachsen finanzieren die Einrichtung für fünf Jahre mit insgesamt rund 5,5 Millionen Euro, haben aber inhaltlich kein Mitspracherecht.

