Stand: 28.09.2022 14:19 Uhr Erster Preis für "Plastiktütenfreies Osnabrück"

Für ihr Projekt "Plastiktütenfreies Osnabrück" ist die Stadt beim kommunalen "Köpfchen statt Kunststoff" ausgezeichnet worden. Nach Angaben einer Stadtsprecherin erreichte Osnabrück den ersten Platz in der Kategorie "Oldies but Goldies". Auch die Städte Wolfsburg und Hildesheim wurden ausgezeichnet: mit ersten Preisen in den Kategorien "Dauerbrenner" für laufende Maßnahmen und "Neuland" für neue Konzepte. Ziel des Wettbewerbs vom Naturschutzbund BUND und dem Niedersächsischen Städtetag ist, auf Ausmaß und Auswirkungen des Kunststoffkonsums aufmerksam zu machen, sowie auf Möglichkeiten, den Gebrauch von Kunststoff zu reduzieren oder zu vermeiden. Am Projekt "Plastiktütenfreies Osnabrück" lobten die Veranstalter vor allem das große Engagement der Bürgerinnen und Bürger und die stadtweite Umsetzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.09.2022 | 06:30 Uhr