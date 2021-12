Stand: 14.12.2021 07:44 Uhr Erster Omikron-Fall in der Grafschaft Bentheim

In der Grafschaft Bentheim ist der erste Omikron-Infektion nachgewiesen worden. Wie der Landkreis mitteilt, hat sich eine Person mit der neuen Virus-Variante infiziert. Sie befinde sich in Quarantäne. Alle Kontaktpersonen seien bereits ermittelt und würden derzeit auf das Corona-Virus getestet, so der Landkreis. Sie müssen ebenfalls für 14 Tage in Quarantäne - unabhängig von ihrem Impfstatus. Laut Landkreis steht der erste Omikron-Fall in der Grafschaft nicht in Zusammenhang mit einer Auslandsreise.

