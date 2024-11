Stand: 26.11.2024 09:47 Uhr Erste Kontrollen: Illegale Schottergärten in Spelle gefunden

Nach dem Eingang eines anonymen Briefes hat der Landkreis Emsland in Spelle erste Schottergärten kontrolliert. Das Ordnungsamt habe bisher rund 40 Grundstücke überprüft, so eine Sprecherin auf Anfrage von NDR Niedersachsen. Dabei seien mehrere illegale Schottergärten gefunden worden. Die Anwohnenden können die Schotterbeete nun innerhalb von drei Monaten zurückbauen. Geschieht das nicht, wird laut Landkreis ein Verfahren eingeleitet. Weitere Kontrollen stehen den Angaben zufolge noch aus. Ein anonymer Briefschreiber hatte im September etwa 100 Adressen mit mutmaßlichen Schottergärten aufgelistet. Das zuständige Ordnungsamt habe auch noch andere Aufgaben, heißt es vom Landkreis. Schottergärten-Kontrollen stünden da nicht an erster Stelle.

