Stand: 14.03.2024 14:13 Uhr Erneute Solidaritätswachen vor Osnabrücker Synagoge geplant

Zu den jüdischen Feiertagen Purim und Pessach hat die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Osnabrück erneut eine Wache der Solidarität geplant. Vom 21. bis 24. März sowie vom 22. bis 30. April wollen Gruppen und Einzelpersonen vor der Osnabrücker Synagoge ihre Verbundenheit mit Jüdinnen und Juden zeigen, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Jeweils von 17 bis 20 Uhr sollen sie sich vor der Synagoge aufhalten. So wolle man dem zunehmenden und andauernden Antisemitismus in Deutschland entgegenstehen, sagte der Sprecher der Gesellschaft, Winfried Verburg. "Unser Ziel muss sein, dass jüdische Einrichtungen in unserem Land nicht mehr besonders geschützt werden müssen, weil sehr viele Menschen dauerhaft ihre Solidarität bekunden", so Verburg. Eine erste Solidaritätswache vor der Synagoge hatte es zum Chanukkafest im Dezember 2023 gegeben.

