Ermittlungen zu Schwarzarbeit: Zoll entdeckt Scheinfirmen

Ermittlern des Osnabrücker Zolls ist ein Schlag gegen die organisierte Schwarzarbeit gelungen. Dabei haben sie zudem zwei Scheinfirmen auffliegen lassen. Im Fokus stünden vier Beschuldigte, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Donnerstag mit. Sie sollen Menschen aus Polen, die in Deutschland arbeiteten, Lohn vorenthalten haben. Die Arbeitskräfte seien für eine Service- und Montagefirma im Landkreis Vechta angeworben worden. Laut Zoll arbeiteten sie als Selbstständige oder Werkvertragskräfte. Es bestehe aber der Verdacht, dass sie eigentlich als abhängig beschäftigt waren und daher gemeldet hätten werden müssen. Laut Zoll wurden insgesamt mehr als eine Million Euro an Rentenversicherung und Sozialversicherungsabgaben nicht gezahlt. Zudem wird den Beschuldigten vorgeworfen, sich Leiharbeiter bei zwei polnischen Werkvertragsfirmen ausgeliehen haben, die laut Zoll "wirtschaftlich nicht existent sind". Die Ermittlungsergebnisse sollen nun der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.03.2022 | 15:00 Uhr