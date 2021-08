Stand: 26.08.2021 10:46 Uhr Ermittlungen gegen Leiter des Alloheims eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt nicht mehr gegen den Leiter des Alloheims. In der Seniorenresidenz in Bramsche waren nach einem Corona-Ausbruch im vergangenen Frühjahr 25 Menschen gestorben. Laut Staatsanwaltschaft konnten die Ermittler keine Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht feststellen. Auch die Gründe für die Todesfälle sind demnach unklar. Es sei nicht nachweisbar, ob Heimbewohner an einer Corona-Infektion gestorben seien.

