Stand: 31.03.2025 12:30 Uhr Erdbeben in Südostasien: Frau aus Osnabrück unterstützt vor Ort

Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien kommt auch aus Osnabrück Hilfe für die Menschen in Myanmar. Die Johanniter-Mitarbeiterin Birte Kötter wird die Hilfskräfte vor Ort beim Aufbau von mobilen Kliniken unterstützen. Viele der medizinischen Einrichtungen im Erdbebengebiet seien nach beschädigt oder komplett zerstört, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisation. Das Epizentrum des Bebens lag in der Nähe der Millionenstadt Mandalay. Dort gibt es nach Angaben der Johanniter aktuell nur noch ein Krankenhaus. Derzeit befinde sich Kötter noch in Bangkok und werde voraussichtlich am Montagabend in Myanmar ankommen, so die Sprecherin. Vor ihrem Wechsel zu den Johannitern war Birte Kötter im Vorstand des Kinderhilfswerks Terre des Hommes.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück