Equal Pay Day: Frauen im Emsland verdienen fast 30 Prozent weniger

Im Landkreis Emsland bekommen Männer im Durchschnitt rund 30 Prozent mehr Lohn als Frauen. Das teilt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Marlies Kohne, mit. Bundesweit wird in diesem Jahr am 7. März der Equal Pay Day ausgerufen. Er symbolisiert den Zeitraum, den Frauen über das Jahresende hinaus arbeiten müssen, um das durchschnittliche Jahreseinkommen der Männer zu erreichen. Aktuell liegt der Gender Pay Gab bei 16 Prozent und ist damit im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Emsland würde der Equal Pay Day aufgrund der großen Einkommenslücke allerdings erst im April stattfinden können, so Kohne. Demnach bestehe dringender Handlungsbedarf auf lokaler Ebene.

