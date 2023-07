Entschärfung von Blindgänger in Osnabrück: Evakuierung läuft Stand: 23.07.2023 10:07 Uhr Im Osnabrücker Stadtteil Gartlage ist eine Bombe entdeckt worden. Für ihre Entschärfung mussten heute etwa 9.800 Menschen bis 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Wer nicht geht, muss zahlen.

Zur Stunde kontrollieren Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW), Ordnungsamt und Polizei, ob alle Menschen das Gebiet verlassen haben. Es droht ein Bußgeld in Höhe von 300 Euro. Das teilte die Stadt bereits am vergangenen Montag mit. Die Entschärfung des Blindgängers kann wie üblich erst nach der kompletten Evakuierung aller Gebäude rund um den Bomben-Fundort erfolgen. Wer für die Dauer der Evakuierung nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen kann, kann das von der Stadt eingerichtete Evakuierungszentrum in der Gesamtschule Schinkel nutzen.

Videos 1 Min Osnabrück: Fünf-Zentner-Bombe in Dodesheide entschärft Der Blindgänger wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt. 5.400 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. (13.07.2022) 1 Min

Info-Telefon für Menschen aus Evakuierungsgebiet

Die Evakuierung und die Arbeit der Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes könne laut Stadt mehrere Stunden dauern. Für allgemeine Fragen von Betroffenen ist bis zum Ende der Maßnahme ein Bürgertelefon unter (0541) 323 4490 geschaltet. Außerdem informiert die Stadt Osnabrück im Internet über den aktuellen Stand.

Auch Bahnreisende betroffen

Von der Entschärfung sind auch Reisende auf der Bahnstrecke zwischen Belm und Osnabrück Hauptbahnhof betroffen. Wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt, ist die Strecke von 12 bis 17 Uhr gesperrt. Dadurch ist demnach der Verkehr der Linie RE9 zwischen Osnabrück Hauptbahnhof und Bremerhaven-Lehe beeinträchtigt, es werde ein Busersatzverkehr zwischen Bohmte und Osnabrück eingerichtet.

Folgende Straßen und Häuser sind von der Evakuierung in Osnabrück betroffen

Am Bahndamm

Am Königshügel

Am Tannenkamp 5-25

Am Wasserturm

An der Pauluskirche

An der Tentenburg 2-6 gerade

Baumstr.

Bersenbrücker Str. 1-18

Biedendieckstr. 11+13

Bohmter Str. 50-95A

Borsigstr.

Bremer Str. 2-146 gerade, 3-185A ungerade

Charlottenburger Str.

Dammer Hof

Dr.-Pelz-Str.

Ebertallee 16-38 gerade, ungerade 23-63

Felix-Löwenstein-Weg

Franz-Stumpf-Weg

Freiheitsweg 1-21

Freundschaftsweg

Gartlager Weg

Hannes-Haferkamp-Platz

Haselünner Str. 1-16

Haster Weg 66-105

Heiligenweg 127-139 ungerade

Heimatweg

Henschelstr.

Hesselkamp 1-33 ungerade, 4-36 gerade

Humboldtstr. 20

Hunteburger Weg 1-117 ungerade, 14-62 gerade

Ickerweg 71

Jägerstr.

Kameradschaftsweg 1A, 1B, 2A, 2B, 2D

Knollstr. 46-208 gerade, 103-167 ungerade

Koloniestr.

Kreuzstr. 1-48

Lange Wand 20-36A gerade

Liebigstr. 99

Luhmannstr.

Luhrmannsweg

Nürenburgstr.

Oststr. 65-108

Pagenkamp

Pastor-Karwehl-Platz

Potsdamer Str.

Rappstr.

Reinhold-Tiling-Weg 4-22 gerade

Richardstr.

Scharnhorststr.

Schinkelstr. 33-45 ungerade

Schlachthofstr. 21A-48

Schöneberger Str.

Schützenstr. 51-128

Schwanenburgstr. 1-181 ungerade, 28-82C gerade

Tannenburgstr. 1-85 ungerade

Theodor-Körner-Str.

Tiefstr. 43-51 ungerade

Vaterlandsweg 1-46A

Venner Weg 10-26

Vom-Stein-Str.

Von-Scheffel-Str.

Vorderhall

Weberstr. 73-115

Wesereschstr.

Widerhall

