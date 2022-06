Entgleister Zug in Minden: Weiter Ausfälle in Niedersachsen Stand: 02.06.2022 20:27 Uhr Am Donnerstag mussten sich Reisende in Geduld üben. Im Bahnhof Minden (Nordrhein-Westfalen) war Mittwochabend ein Zug entgleist. Das hatte auch Folgen für Niedersachsen.

Am Hauptbahnhof in Hannover zum Beispiel wurden einige Züge mit Verspätungen von bis zu zwei Stunden angezeigt, andere wurden gleich ganz gestrichen - insbesondere im Regionalverkehr. Und laut Bahn sollen sich die Reparaturarbeiten an den Gleis-, Signal- und Oberleitungsanlagen in Minden noch bis in die Nacht zum Freitag hinziehen. Es kommt im Fernverkehr weiter zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen ist auch der S-Bahn-Verkehr, der laut Bahn voraussichtlich bis Freitagmorgen 6 Uhr beeinträchtigt ist.

Betroffen sind folgende Bahn-Strecken:

alle ICE-Züge zwischen Hannover und Hamm (Westf.) werden in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet, Verspätungen von etwa 75 Minuten, die Halte Minden (Westf.), Bad Oeynhausen, Herford, Bielefeld Hauptbahnhof und Gütersloh Hauptbahnhof entfallen

werden in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet, Verspätungen von etwa 75 Minuten, die Halte Minden (Westf.), Bad Oeynhausen, Herford, Bielefeld Hauptbahnhof und Gütersloh Hauptbahnhof entfallen alle IC-Züge zwischen Hannover und Osnabrück werden in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet, Verspätungen von etwa 60 Minuten, die Halte Minden (Westf.), Bad Oeynhausen, Bünde (Westf.) und Osnabrück Hauptbahnhof entfallen, einen Ersatzhalt gibt es in Osnabrück Altstadt

werden in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet, Verspätungen von etwa 60 Minuten, die Halte Minden (Westf.), Bad Oeynhausen, Bünde (Westf.) und Osnabrück Hauptbahnhof entfallen, einen Ersatzhalt gibt es in Osnabrück Altstadt alle IC-Züge der Linie Dresden-Leipzig-Magdeburg-Hannover-Bielefeld-Hagen-Köln fallen in beiden Fahrtrichtungen zwischen Hannover und Köln aus

fallen in beiden Fahrtrichtungen zwischen Hannover und Köln aus die S1 entfällt zwischen Stadthagen und Minden (Westf). Großraumtaxis pendeln zwischen den beiden Städten, was zu einer verlängerten Reisezeit von etwa 30 Minuten führt. Züge von und nach Hannover enden beziehungsweise beginnen vorzeitig in Stadthagen. Die Westfalenbahn hält zusätzlich in Kirchhorsten.

Großraumtaxis pendeln zwischen den beiden Städten, was zu einer verlängerten Reisezeit von etwa 30 Minuten führt. Züge von und nach Hannover enden beziehungsweise beginnen vorzeitig in Stadthagen. Die Westfalenbahn hält zusätzlich in Kirchhorsten. Alle Zwischentakte der S5 zwischen Hannover Hbf - Bad Pyrmont - Hameln fallen aus. Es ist ein Busnotverkehr von der Westfalenbahn eingerichtet.

