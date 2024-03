Stand: 13.03.2024 18:00 Uhr Entführung im Kleinbus? Dritter Tatverdächtiger festgenommen

Nach der mutmaßlichen Entführung eines 26-Jährigen in Osnabrück, hat die Polizei einen dritten Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten die Ermittlungsbehörden in Osnabrück mit. Der Mann sitzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft wie zwei bereits im Februar gefasste Beschuldigte in Untersuchungshaft. Die drei Männer im Alter von 37, 39 und 44 Jahren seien demnach in Kaiserslautern aufgespürt worden, wo das Trio auch gemeldet sei. Geäußert haben sich die Tatverdächtigen nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Osnabrück noch nicht. Ihr mutmaßliches Opfer hatten sie damals leicht verletzt zurückgelassen. Ob weiter nach einem vierten Mann gefahndet werde, teilten die Ermittler nicht mit. Auch zu den Hintergründen der Tat äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht.

