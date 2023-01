Stand: 09.01.2023 08:44 Uhr Energieminister Meyer besucht Stromspeicher in Lingen

Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne) informiert sich heute in Lingen im Emsland über den neuen sogenannten Megabatteriespeicher. Nach Angaben des Energieversorgers RWE handelt es sich um einen der größten und innovativsten Stromspeicher Deutschlands. Hier wird künftig Strom unter anderem aus Wind- und Solarenergie gespeichert - immer dann, wenn es eine Überproduktion gibt, so RWE. Der Strom wird in der Anlage zurückgehalten, bis er gebraucht wird. So können Schwankungen im Stromnetz ausgeglichen werden. Neben Lingen entsteht ein ähnliches Werk im Münsterland. Insgesamt haben die beiden Speicher eine Leistung von knapp 120 Megawatt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.01.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Strom Energiewende Solarenergie