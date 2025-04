Stand: 09.04.2025 07:30 Uhr Energetische Sanierung: 900.000 Euro für Sportvereine im Emsland

Rund 20 Sportvereine im Emsland erhalten über 900.000 Euro an Fördermitteln vom Land Niedersachsen. Das gab der Kreissportbund bekannt. Das Geld ist den Angaben zufolge für die energetische Sanierung von Gebäuden gedacht. Damit könnten die Vereine zum Beispiel Photovoltaikanlagen installieren lassen, heißt es vom Kreissportbund. Insgesamt wollen die Sportvereine demnach fast zwei Millionen Euro in den Klimaschutz investieren. Durch die energetischen Baumaßnahmen werde der Spielbetrieb dauerhaft aufrechterhalten, die Attraktivität der Sportstätten gesteigert und die CO2-Bilanz nachhaltig verbessert, heißt es. Nach Angaben des Kreissportbundes sind im Emsland aktuell mehr als 125.000 Mitglieder in 330 Vereinen organisiert.

