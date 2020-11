Endstation Lathen: Was wird aus der Transrapid-Teststrecke? Stand: 26.11.2020 19:32 Uhr Seit November 2011 ist die Transrapid-Teststrecke in Lathen geschlossen. Eine Folgeverwendung gibt es nicht. Die Kommune möchte die Anlage behalten. Der ehemalige Leiter bereitet den Rückbau vor.

Die ehemalige Teststrecke im Emsland - einst Vorzeigeprojekt - ist 31,8 Kilometer lang, es gibt eine Nord- und eine Südschleife, im längsten Streckenabschnitt erreichte der Hochgeschwindigkeitszug bis zu 450 Stundenkilometer. Doch die Hoch-Zeiten von Beschleunigung und Rasanz sind passé. Heute korrodiert die Anlage, zwischen Papenburg und Meppen gelegen, langsam vor sich hin. Rost auf Stelzen - kilometerlang. Und vor dem ehemaligen Besucherzentrum vergammelt der einstige Vorzeige-Zug. Die Farbe blättert ab. Traurige Überreste der Idee von einer großen technologischen Revolution.

Behalten oder zurückbauen?

Wie es mit dem Gelände weitergehen soll, ist auch rund eine Dekade nach dessen Aus nicht klar. Die Samtgemeinde möchte sie erhalten und für ein nächstes Projekt flott machen. Der ehemalige Leiter sieht ein solches in weiter Ferne: "Ich kann jetzt nicht berichten, dass es hier ein konkretes Projekt gibt", sagte Ralf Effenberger, ehemaliger Leiter der Versuchsstrecke, dem NDR in Niedersachsen. Samtgemeindebürgermeister Helmut Wilkens (CDU) hält dagegen: "Die Trassen, diese Stelen, die wir haben, würden sich ideal für den Hyperloop eignen." Der Hyperloop, eine Transporttechnologie nach der Art der Rohrpost. Schallgeschwindigkeit in einer Röhre.

AUDIO: Lathen will Transrapidstrecke behalten (2 Min)

Hyperloop-Forschungszentrum kostet 40 Millionen Euro

Dazu gibt es immerhin schon erste wissenschaftliche Ansätze. Niedersachsens Wissenschaftsministerium fördert den Aufbau eines Hyperloop-Testzentrums mit 290.000 Euro. Ziel sei es, ein europäisches Forschungszentrum in Lathen zu etablieren. Aufbau und Betrieb über einen Zeitraum von zehn Jahren sollen rund 40 Millionen Euro kosten. Frage ist, ob sich europaweit Geldgeber finden lassen, die diese Mittel in das einstige Milliardengrab investieren.

