Emsüberführung: "AIDAcosma" soll heute Nacht ablegen Stand: 22.10.2021 08:20 Uhr Die Meyer Werft will heute Nacht ihr neues Kreuzfahrtschiff "AIDAcosma" in die Nordsee bringen. Zuvor war der Start wegen des stürmischen Wetters um 24 Stunden nach hinten verschoben worden.

Das Schiff werde die Werft in der Nacht zu Sonnabend um 0 Uhr verlassen, so ein Sprecher der Meyer Werft. Im Dollart vor Emden werde es am Sonnabend gegen 16.30 Uhr erwartet. Eigentlich wollte die Werft das neue Kreuzfahrtschiff in der Nacht zu Freitag über die Ems zur Nordsee bringen. Angesichts des stürmischen Wetters wurde der Plan geändert. Die Verschiebung sei in Abstimmung mit allen Beteiligten beschlossen worden, sagte der Sprecher.

Hohes Kreuzfahrtschiff, schmale Ems

Schon am Mittwoch, als sich das Unwetter ankündigte, war das Wasser- und Schifffahrtsamt davon ausgegangen, dass sich der ursprüngliche Zeitplan wegen der Witterung verschieben würde. Bei einer Überführung mit Sturmböen hätte die Gefahr bestanden, dass der Wind das Schiff von seiner zentimetergenau geplanten Route über die Ems abbringt. Zum einen ist die "AIDAcosma" mehr als 300 Meter lang und 20 Decks hoch und bietet dem Sturm viel Angriffsfläche. Zum anderen ist die Ems relativ schmal, sodass nicht viel Platz zum Gegensteuern bleibt.

