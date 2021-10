Emsüberführung: "AIDAcosma" erreicht Emssperrwerk Stand: 23.10.2021 13:13 Uhr Auf dem Weg Richtung Nordsee hat die "AIDAcosma" den Großteil der Strecke hinter sich. Das neue Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft hatte in der Nacht den Werfthafen in Papenburg verlassen.

Bislang habe alles reibungslos geklappt, sagte ein Werftsprecher am Vormittag. "Es geht sogar ein bisschen schneller als geplant. Der Wasserstand ist hoch, der Wind ist abgeflaut." Am frühen Nachmittag - und damit schneller als eigentlich erwartet - erreichte der 337 Meter lange Luxusliner das Emssperrwerk bei Gandersum. Laut Zeitplan soll die "AIDAcosma" am Nachmittag Emden erreichen. Erstes Ziel ist Eemshaven in den Niederlanden.

Start in der Nacht an der Dockschleuse

Ausgangspunkt der insgesamt etwa 40 Kilometer langen Reise war in der Nacht die Dockschleuse der Meyer Werft in Papenburg. Wie immer bei der Emsüberführung wird auch die "AIDAcosma" rückwärts geschleppt, weil sie so besser manövriert werden kann. Eigentlich wollte die Werft das neue Kreuzfahrtschiff bereits in der Nacht zu Freitag zur Nordsee bringen. Angesichts des stürmischen Wetters wurde der Plan schließlich geändert.

Hohes Kreuzfahrtschiff, schmale Ems

Schon am Mittwoch, als sich das Unwetter ankündigte, war das Wasser- und Schifffahrtsamt davon ausgegangen, dass sich der ursprüngliche Zeitplan wegen der Witterung verschieben würde. Bei einer Überführung mit Sturmböen hätte die Gefahr bestanden, dass der Wind das Schiff von seiner zentimetergenau geplanten Route über die Ems abbringt. Zum einen ist die "AIDAcosma" mehr als 300 Meter lang und 20 Decks hoch und bietet dem Sturm viel Angriffsfläche. Zum anderen ist die Ems relativ schmal, sodass nicht viel Platz zum Gegensteuern bleibt.

Kreuzfahrtkrise: Abbau von Arbeitsplätzen

Die Pandemie hat der Kreuzfahrtbranche zugesetzt. Neue Schiffe werden kaum gebraucht, die Meyer Werft will nach eigenen Angaben 1,2 Milliarden Euro einsparen. Fest steht schon jetzt: 450 der 3.900 Stellen sollen bei der Meyer Werft und den Tochterunternehmen gestrichen werden.

Jobabbau zulasten der Stammbelegschaft?

Der Betriebsratsvorsitzende Nico Bloem und die Gewerkschaft IG Metall befürchten, dass die Stellen bei der Stammbelegschaft wegfallen sollen. Schon jetzt sind bei der Meyer Werft viele Mitarbeitende bei Subunternehmen angestellt. Das bestätigt auch Daniela Reim von der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Oldenburg.

Werft muss Fremdverträge offen legen

Schon seit längerer Zeit fordern deshalb die Betriebsratsvorsitzenden und die Gewerkschaften Listen, die Aufschluss über die Beschäftigungsverhältnisse geben. Damit hatten sie jetzt Erfolg. Das Arbeitsgericht in Lingen hat entschieden, dass die Werft die Verträge mit den Fremdfirmen vorlegen muss. Außerdem muss das Unternehmen präzise Auskunft darüber geben, wie viele Werkvertragsarbeitende beschäftigt sind, wie lange ihr Einsatz dauert und in welchen Bereichen sie tätig sind. Die Unternehmensleitung hat sich dazu noch nicht geäußert.

