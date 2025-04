Stand: 11.04.2025 10:35 Uhr Emsland und Grafschaft Bentheim nehmen Geisterradler ins Visier

Im Emsland und der Grafschaft Bentheim sollen Hinweisbilder, sogenannte Piktogramme, auf die Gefahr von Geisterradlern aufmerksam machen. Die Polizeiinspektion Emsland Grafschaft Bentheim bringt diese gemeinsam mit den Städten und Gemeinden auf Radwegen, Schutzstreifen und Fahrbahnen an. Ziel ist, für die Gefahren zu sensibilisieren, wenn Radfahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs sind. Dadurch gefährde man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Zahl der Verkehrsunfälle, die auf Geisterradler zurückzuführen sind, sei im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen, so die Polizei. Besonders häufig komme es demnach an Kreisverkehren und Einmündungen zu folgenschweren Kollisionen, wenn Radfahrende Übergänge in falscher Richtung nutzen. Neben den Hinweisen kündigte die Polizei außerdem Verkehrskontrollen an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr