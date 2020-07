Stand: 30.07.2020 15:39 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Emsland schließt letzte Breitband-Lücken

Der Landkreis Emsland will in diesem Jahr mit dem Breitbandausbau für die letzten noch fehlenden, rund 2.000 Haushalte beginnen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, haben bereits 95 Prozent der Bürger im Emsland Zugang zu schnellem Internet. An den Kosten in Höhe von 50 Millionen Euro beteiligt sich das Land mit 25 Prozent.

Jederzeit zum Nachhören 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.07.2020 | 06:30 Uhr