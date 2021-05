Stand: 28.05.2021 17:02 Uhr Emsland hebt Vogelgrippe-Sperrbezirk wieder auf

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in vier Putenbeständen im Emsland hebt der Landkreis ab dem kommenden Dienstag den Sperrbezirk wieder auf. Seit drei Wochen sei kein neuer Fall mehr aufgetreten, teilte der Landkreis am Freitag mit. Den Angaben zufolge werden die von den Ausbrüchen betroffenen Samtgemeinden Werlte, Nordhümmling und Sögel nun zum Beobachtungsgebiet. Das heißt, Geflügel muss dort weiterhin im Stall bleiben. Wegen der Vogelgrippe mussten im Emsland in diesem Jahr bereits Tausende Tiere getötet werden.

